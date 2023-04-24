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وزير الخارجية الإيطالي: إجلاء جميع رعايانا الراغبين في مغادرة السودان

كتب:

أ ش أ
01:46 م | الإثنين 24 أبريل 2023
السودان

السودان

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، إن جميع الإيطاليين الراغبين في مغادرة السودان تم إجلاؤهم وسيصلون إلى إيطاليا مساء اليوم.

وأضاف «تاياني»، في تصريح لدى وصوله إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن «كل الإيطاليين الذين أرادوا مغادرة السودان فعلوا ذلك»، وفقا لوكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

تاياني: نقل مواطنينا إلى جيبوتى

وتابع وزير الخارجية: لقد تم نقل المواطنين إلى جيبوتي وسيعودون إلى إيطاليا على متن رحلة جوية تصل مساءً في مطار شيامبينو، مشيرا إلى أن عددا قليلا من متطوعي الطوارئ «بقوا في السودان»، وتوجه بالشكر «لكل من شارك في هذه العملية الصعبة».

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بقلم أ ش أ