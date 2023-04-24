إسبانيا تعلن إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من السودان بنجاح

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده أجلت مواطنيها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان، بنجاح، فضلا عن مواطنين آخرين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

طائرات سلاح الطيران الإسباني تنقل الرعايا من الخرطوم

وكتب «ألباريس» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «طائرات سلاح الطيران أقلعت من الخرطوم وعلى متنها مواطنينا».

وأوضح أنه كان على متن الطائرة المتجهة إلى جيبوتي، موظفون من السفارة الإسبانية في السودان، إضافة إلى مواطنين من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بحسب صحيفة «دياريو سور» الإسبانية.

الخارجية الإسبانية تدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار في السودان

وأشار وزير الخارجية الإسباني، إلى عدم وقوع أي حوداث عرقلت عملية الإجلاء، داعيا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار في السودان.

وأعلنت وزارتا الخارجية والدفاع في إسبانيا -اللتان نفذتا العملية بشكل مشترك- أن من بين الذين جرى إجلاؤهم أكثر من 30 إسبانيا ونحو 70 مواطنا من تسع جنسيات؛ البرتغالية والإيطالية والبولندية والأيرلندية والمكسيكية والفنزويلية والكولومبية والأرجنتينية والسودانية.

وقالت الوزارتان إن مجموعة أخرى من الإسبان قرروا طواعية البقاء في السودان أو المغادرة بوسائلهم الخاصة.