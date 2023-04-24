النائب محمد سعد عوض الله: عودة المصريين من السودان دليل على قوة الدولة

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر استطاعت أن تثبت أمام العالم حرصها على الحفاظ على حياة وأرواح أبنائها سواء بالداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن عودة المصريين من السودان دليل قاطع على قوة الدولة والدبلوماسية المصرية.

عوض الله: الرئيس يعمل في صمت

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي يعمل في صمت بعيدا عن الضجيج، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخوفات من عدم عودتهم، إلا أن الرئيس السيسي وبحكمته المعهودة استطاع أن يعود بهم إلى أرض الوطن سالمين، ما يؤكد حكمته في إدارة الملفات الخارجية.

مصر في أيد أمينة

وأضاف: «علينا أن لا نقلق على بلادنا، فمصر في أيد أمينة تحافظ وتحمي جميع أبناءها، فمهما واجهنا من أزمات خلفنا قيادة حكيمة ورشيدة وقادرة على حماية المصريين في الداخل والخارج».