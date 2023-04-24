عضو بـ«النواب» يشيد بجهود الدولة في إجلاء المصريين من السودان سريعا

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية قادرة على إدارة الأزمات في أحلك الظروف، مشيدا بجهود القيادة السياسية في سرعة إجلاء المصريين العالقين في السودان.

عودة المصريين من السودان

وأضاف «عبدالقادر»، أنه على الرغم من الظروف العصيبة وحالة التخبط الكبير الذي تشهده «السودان»، إلا أن مصر أثبتت قدرتها بقيادتها الحكيمة، والرشيدة التي تضرب دائما المثل العليا في الحكمة والإدارة، بالإضافة إلى جهود أبطال مصر التي انتهت بإعادة أبناء الوطن في عزة وكرامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عودة المصريين من السودان، بصورة آمنة ومستقرة، يعكس مكانة وقدرة الدولة المصرية على التعامل بحكمة واقتدار، بخلاف دول أخرى كثيرة عجزت عن إعادة رعاياها من الخرطوم.

نائب: مصر بقيادتها السياسية ليست صاحبة قول فقط

وأشار إلى أن موقف مصر البطولي والناجح لتحقيق السلامة، والأمان لأبنائها، يؤكد أن مصر بقيادتها السياسية ليست صاحبة قول فقط، إنما هي صاحبة الأفعال الحقيقية، بما يتلاءم ويتناسب مع مكانتها الريادية والقيادية في القارة الإفريقية ومن ثم بين دول العالم أجمع، بالإضافة إلى أن رعايتها للسلام ونداءاتها لتهدئة الأوضاع في الأراضي الملتهبة يؤكد أن مصر وقيادتها السياسية تبحث دائما عن إقرار السلام ليعم الأمن بين الجميع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر على مر العصور لا تتراجع في حماية أبنائها في أى مكان على ظهر الأرض، حيث إنها تسعى جاهدة للحفاظ على كرامة وحياة المصريين في الخارج بما يليق بمكانة مصر، وقدراتها بين دول العالم.

وأشار إلى أهمية وقف العنف على أرض السودان، لتوفير الحماية للسودانيين، وتأمين المنشآت المدنية، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة للأطباء لتمكينهم من أداء واجبهم في إنقاذ المصابين، وتوفير الحماية اللازمة للمستشفيات، حتى تستقر الأوضاع بين أطراف النزاع على أرض السودان الشقيق.