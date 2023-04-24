وزير الخارجية الأيرلندي يعلن إجلاء 50 مواطنا من السودان: عمليات أخرى خلال أيام

قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، إنه تم إجلاء حوالي 50 مواطنا أيرلنديا من السودان، مع التخطيط لمزيد من عمليات الإجلاء.

وأضاف أنّ عمليات الإجلاء من العاصمة السودانية الخرطوم إلى جيبوتي، تمت بمساعدة إسبانيا وفرنسا، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتابع،« تم إجلاء حوالي 50 مواطنا أيرلنديا منذ أمس من الخرطوم إلى جيبوتي بدعم من فرنسا وإسبانيا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات الفرنسية والإسبانية على القيام بعمل رائع، فيما يتعلق بإجلاء منسق على نطاق أوسع لمواطني الاتحاد الأوروبي».

إجلاء 50 مواطنا أيرلنديا من الخرطوم إلى جيبوتي

واستطرد «إجلاء 50 شخصا حتى الآن، وسيكون هناك المزيد، ويعمل فريق قنصلي تابع لوزارة الخارجية على الأرض في جيبوتي منذ أمس، الوضع الأمني في أذهان الجميع ومن الواضح أنه يجب القيام بذلك بشكل آمن وعلينا حماية جميع مواطنينا».

وحث مارتن، المواطنين الأيرلنديين الذين بقوا في السودان على البقاء في منازلهم، موضحا أنه سيتم إبلاغهم بمزيد من المعلومات حول عمليات النقل الجوي، «سيستغرق هذا بضعة أيام».