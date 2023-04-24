للمصريين في السودان.. نقاط أمان وأرقام تواصل مع غرفة عمليات «الخارجية»

9 أيام مرت على نشوب اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ترتب عليها تدهور الأوضاع الداخلية، وأجلت مصر نحو 436 مواطنا مصريا من الأراضي السودانية.

ودعت وزارة الخارجية المصرية، جموع المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، التوجه إلى نقاط محددة لتسهيل عملية الإجلاء بواسطة السلطات المصرية المعنية، مشيرة إلى عدة طرق للتواصل وتقديم الدعم.

وحددت الخارجية المصرية النقاط التي يمكن اللجوء إليها، لتسهيل عمليات إجلاء المصريين، جاءت تفاصيلها على هذا النحو:

- التوجة إلى مقر القنصلية العامة المصرية في مدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر في السودان، حيث يمكن التواصل معها من خلال الاتصال على رقم 00249906398621.

- التوجة إلى مكتب وادى حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية، من خلال التواصل والاتصال على أرقام 00249116604033-00249118162679.

خطوط ساخنة لتلقي اتصالات المواطنين

كما خصصت وزارة الخارجية خطوطا ساخنة، لتمكن المواطنين داخل مصر وحتى المصريين في الخارج، الاتصال والتواصل من خلالها للاطمئنان على ذويهم المتواجدين من أبناء الجالية المصرية في السودان، وجاءت أرقام التواصل مع غرفة العمليات القنصلي بالوزارة على الأرقام التالية، «01281943533، 01283176900، 01281943599، 01273176866، 01283176913، 01283176857، 01283176881، 01283176903، 01283176894، وأخيرا رقم 01281943990».

تجنب التواجد في مناطق الاشتباكات

وفي سياق متصل، طالبت الخارجية المصرية مواطنيها على الأراضي السودانية الالتزام بمساكنهم وتجنب التواجد في مناطق الاشتباكات.

كما طالبت بضرورة التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في الدولة السودانية.