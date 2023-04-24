مراسل القاهرة الإخبارية بالسودان: ميليشيا الدعم السريع سرقت بعض المراكز التجارية

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، إن هناك هدوءا في بعض أحياء الخرطوم، وهناك أيضا مناوشات بأماكن أخرى، ولكن الصورة الأبرز في هذا اليوم أن هناك ميليشيا بحي الصحافة في العاصمة، وشنت مداهمات به.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مليشيات الدعم السريع تعمل على سرقة عدد من المراكز التجارية واعتدت على المواطنين، وتقوم بعمليات نهب كبيرة إلى جانب ذلك أيضا هناك مناطق أخرى تشهد ذات السيناريو.

وتابع: «ومن جانب آخر هناك ميليشيا حتى هذه اللحظة يتسللون إلى عدد من المناطق التي تقع بأطراف الخرطوم».

واستطرد أن مصادر عسكرية تحدثت أن من يتسللون كانوا في المواجهات التي كانت بوسط الخرطوم، وربما هربوا من المواقع الساخنة إلى مواقع استراتيجية للقيام بعمليات سرقة ونهب، وخلال الساعات المقبلة سيتمدد التمشيط الذي بدأ به الجيش.