سيدة مصرية تشكر الرئيس السيسي عبر إكسترا نيوز بعد إجلائها من السودان

أعربت إحدى السيدات المصريات العائدات من السودان، عن سعادتها البالغة بعودتها إلى أرض الوطن من جديد بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بالداخل السوداني، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ قالت فور عودتها «تحيا مصر، ألف شكر للرئيس وللجيش والسفارة المصرية في الخرطوم وبورسودان».

وأضافت السيدة، خلال لقائها على شاشة «إكسترا نيوز»، من مطار شرق القاهرة: «كل الإجراءات كانت سهلة وبسيطة وذوق وأخلاق، بيخدمونا في كل حاجة، كان فيه خدمات طبية على الطيارة، الجيش مقصرش معانا، تحيا مصر، كنت مقيمة مع زوجي مهندس عقار وكنت مقيمة هناك وبروح وأجي».

واختتمت السيدة حديثها: «شكرا للرئيس السيسي وجيش مصر، شكرا جزيلا جدا للرئيس، وشكرا لشباب مصر، وتحيا مصر»، وذلك بعد نجاح الدولة المصرية في إجلائهم من الخرطوم بطائرات عسكرية وحافلات من المنافذ.