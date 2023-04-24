مصري عائد من السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: نشكر الرئيس السيسي على حسن رعايته لنا بالخارج

وجه أحد المصريين العائدين من السودان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن رعايته للرعايا المصريين في كل مكان في العالم، وليس في السودان فقط، و«نفخر أن يكون رئيسنا الرئيس السيسي».

وأضاف خلال لقاء عبر «القاهرة الإخبارية»، بعد عودة عدد من المواطنين من السودان على متن طائرة: «الأخوة في الخرطوم من السفارة والقنصلية المصرية كان فيه تواصل تام ورعاية للمواطنين المصريين هناك، وكان فيه عناية كاملة من السفير هاني صلاح الدين وقنصل الخرطوم، حتى وصولنا في بورتسودان».

وتابع أن الجميع كان يتعامل معنا ويقدم لنا خدمات كثيرة، «كان هناك عناية غير عادية بنا لعودتنا إلى أرض الوطن، والقوات المسلحة قامت بمجهود جبار في عودتنا وكانوا على قدر المسؤولية، وطاقم الطائرة لم يقصروا في أي شيء، ومصر حاجة لا تقدر».