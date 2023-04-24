مصري عائد من السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: نشكر الرئيس السيسي على حسن رعايته لنا بالخارج
كتب:
محمد أسامة رمضان
07:09 م | الإثنين 24 أبريل 2023
أحد المصريين العائدين من السودان
وجه أحد المصريين العائدين من السودان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن رعايته للرعايا المصريين في كل مكان في العالم، وليس في السودان فقط، و«نفخر أن يكون رئيسنا الرئيس السيسي».
وأضاف خلال لقاء عبر «القاهرة الإخبارية»، بعد عودة عدد من المواطنين من السودان على متن طائرة: «الأخوة في الخرطوم من السفارة والقنصلية المصرية كان فيه تواصل تام ورعاية للمواطنين المصريين هناك، وكان فيه عناية كاملة من السفير هاني صلاح الدين وقنصل الخرطوم، حتى وصولنا في بورتسودان».
وتابع أن الجميع كان يتعامل معنا ويقدم لنا خدمات كثيرة، «كان هناك عناية غير عادية بنا لعودتنا إلى أرض الوطن، والقوات المسلحة قامت بمجهود جبار في عودتنا وكانوا على قدر المسؤولية، وطاقم الطائرة لم يقصروا في أي شيء، ومصر حاجة لا تقدر».