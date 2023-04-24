«الخارجية»: إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان حتى الآن

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 24 أبريل إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي، و334 مواطنا من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية، تواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء.