شاب مصري يشكر مؤسسات الدولة عبر إكسترا نيوز بعد إجلائه من السودان

وجّه أحد الشباب العائدين من السودان، بعد نجاح عملية إجلائهم بسبب الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «نشكر القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوداتهم مع المواطنين داخل وخارج مصر».

وأضاف الشاب، خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، من أرض مطار شرق القاهرة: «أنا بشتغل موظف دولي في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وكنت متواجد في السودان من سنتين ونصف، في بداية الأحداث تواصلنا مع السفارة المصرية وكل طاقم السفارة والقنصلية».

وتابع الشاب المصري: «كانت النصيحة الأولى منهم، حاول يبقى معاك مياه وهات أكل على قد ما تقدر، متنزلش الشارع لأن كانت المناطق السكنية كلها مسيطر عليها الدعم السريع، وكان صعب أننا نتحرك، مشينا على تعليماتهم خطوة بخطوة، بقى فيه خطر قوي جدا تحت البيت».

وواصل: «المنظمة الدولية اللي إحنا شغالين فيها قدروا ينقلونا لمكان آمن، دي أول خطوة، ومن هنا بقينا نتواصل مع السفارة، قالوا لمصالحتنا نوصل لبورسودان، وكان التحرك من خلال بورسودان إلى مصر، السفارة كانت بطمنا خطوة بخطوة ونفذوا وعدهم».

وتابع: «ربنا يخلي الجيش المصري لما الواحد يشوف الأوضاع في الدول التانية يحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها، الجيش بالعمل ده بيوجه رسالة لينا أننا جوه مصر أو خارجها بنحميك لأنك مصري».