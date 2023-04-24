مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة «ابن المحظوظة»

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، التي تحمل اسم «ابن المحظوظة» من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

كلمات أغنية ابن المحظوظة

وتقول كلمات أغنية مصطفي كامل: «وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر واطعم من الموزة، اه يا محظوظ يا ابن المحظوظه، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن».

مصطفى كامل يهنئ مي كساب

ونشر مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا هنأ فيه عضوة النقابة الفنانة مى كساب على أدائها في مسلسل جعفر العمدة، الذي وصفه بالمبهر.

وقال في البيان: «أتقدم أنا مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وكيل اتحاد النقابات الفنية ونيابة عن جموع موسيقيى مصر بخالص التهنئة والمباركة للزميلة الفنانة الكبيرة (مي كساب) عضو نقابة المهن الموسيقية على أدائها المُبهر خلال العمل الدرامي (جعفر العمدة)، كما أتقدم لأسرة المسلسل بأكمله بخالص التهنئة على النجاح غير المسبوق».

وأضاف البيان: «تأتي هذه التهنئة إيمانا مني بدور القوي الناعمة المصرية في تحريك مشاعر الشعوب ودعما واجبا وملزما مني كمسئول أقدر معنى عبارة رفع الروح المعنوية وأهميتها لكل زميل يقدم ما يُشرف مهنته وشخصه وفنه، كما أعلن عن تكريم الفنانة (مي كساب) داخل نقابتها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة».