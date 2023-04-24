مصطفى كامل يطرح «ابن المحظوظة» عبر يوتيوب اليوم

يطرح اليوم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أغنيته الجديدة «ابن المحظوظة»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

مصطفى كامل انتهى من تسجيل أغنية «ابن المحظوظة»

وأعلن كامل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأغنية سيتم إطلاقها في السادسة من مساء اليوم، لتكون باكورة أغنياته الجديدة بعد أن أصبح نقيبا للمهن الموسيقية.

إيرادات النقابة وصلت لـ106 مليون

وعلى الصعيد النقابي، اتخذ كامل مؤخرا عدد من القرارات لحماية الموسيقيين، من بينها زيادة المعاشات، بعد أن وصلت إيرادات النقابة إلى 106 ملايين جنيه في مدة وصلت 6 أشهر، كما أنه قرر زيادة نسب العلاج والعمليات وإيداع رأس مال النقابة في حساب جار بفائدة يومية وصلت إلى 13.5%، وتطوير مقر النقابة بما يناسب نقابة المهن الموسيقية.

آخر أغنيات مصطفى كامل أغنية زرعة خايبة

يذكر أن آخر أغنيات مصطفى كامل التي طرحها، كانت بعنوان زرعة خايبة وحققت نجاحا كبيرا عبر يوتيوب والمنصات السمعية التي طرحت عليها.