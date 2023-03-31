مصطفى كامل يقرر زيادة المعاشات ونسب العلاج للموسيقيين

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أهم القرارات التي أصدرها نقيب الموسيقيين مصطفى كامل اليوم في اجتماع النقابة بأحد النوادي.

قرارات مصطفى كامل اليوم

وقال الدكتور محمد عبد الله، في بيان: قرر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في الاجتماع الذي أقيم اليوم، زيادة المعاشات، وإيرادات النقابة، إذ وصلت إلى 106 ملايين جنيه منذ تولي النقيب حتى تاريخه.

وواصل عبد الله: كما قرر مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، زيادة نسب العلاج والعمليات وإيداع رأس مال النقابة في حساب جار بفائدة يومية وصلت إلى 13.5%، وتطوير مقر النقابة على أعلى مستوى يناسب نقابة المهن الموسيقية.

حضور اجتماع نقابة المهن الموسيقية

وحضر اجتماع نقابة المهن الموسيقية، اليوم، كل من النقيب العام ومجلس الإدارة، والنقيب الشرفي حلمي بكر، ونقباء الفروع واللجان على مستوى الجمهورية.