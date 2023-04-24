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إيرادات فيلم هارلي.. محمد رمضان يتصدر شباك التذاكر في ثالث أيام العيد

كتب:

ياسمين محمود
10:03 م | الإثنين 24 أبريل 2023
فيلم هارلي

فيلم هارلي

تصدر الفنان محمد رمضان إيرادات شباك التذاكر اليوم؛ إذ احتل المركز الأول بفيلمه الجديد هارلي، الذي تشاركه فيه البطولة الفنانة مي عمر.

إيرادات فيلم هارلي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «هارلي» حقق في ثالث أيام عيد الفطر 6 ملايين و443 ألفا و360 جنيها، محتلا بذلك المركز الأول في شباك التذاكر.

أبطال فيلم هارلي

يذكر أن فيلم هارلي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

مسلسل جعفر العمدة 

كما حقق الفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا بمسلسل جعفر العمدة الذي شارك به في السباق الرمضاني 2023، وضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وإخراج محمد سامي.

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