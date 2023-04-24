محمد رمضان يتصدر إيرادات أفلام العيد بـ18 مليون جنيه في 72 ساعة فقط

نجح الفنان محمد رمضان في تصدر إيرادات عيد الفطر بفيلمه الجديد هارلي الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين، وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

محمد رمضان يتصدر إيرادات عيد الفطر

وكشف الفنان محمد رمضان عن أن فيلم هارلي تصدر إيرادات أفلام عيد الفطر بمبلغ 18 مليون جنيه داخل مصر، بعد مرور 72 ساعة فقط في دور العرض السينمائية.

يذكر أن فيلم هارلي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومنذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.