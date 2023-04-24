فيلم يوم 13 يلاحق هارلي في شباك التذاكر.. منافسة بين محمد رمضان وأحمد داوود

كشف مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات فيلم يوم 13 بطولة الفنان أحمد داوود، الذي يُشارك به في موسم أفلام عيد الفطر 2023، ويُعتبر أول فيلم مصري «ثري دي».

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ، إنّ إيرادات فيلم يوم 13 لـ أحمد داوود، بلغت 3.2 مليون جنيه، أمس الأحد فقط، ثالث أيام عيد الفطر 2023، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد فيلم هارلي لمحمد رمضان، ورغم المنافسة إلا أنّ الفارق بينهما يصل إلى 3 ملايين جنيه.

أبطال فيلم يوم 13 لـ أحمد داوود

فيلم يوم 13 لـ أحمد داوود، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وجومانا مراد، وأروى جودة، ومحمد ثروت، ونهال عنبر، وأحمد زاهر، ومحمود عبد المغني، وجيهان خليل ونهى عابدين وآخرين، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أحداث فيلم يوم 13

تدور قصة الفيلم في إطار رعب تشويقي، حول شخصية عز الذي يحاول بيع قصر ورثه عن والده، ويتفاجأ من خلال الأحداث أنّ القصر مسكون بالأرواح.