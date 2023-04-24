أحد المصريين العائدين من السودان: القنصلية كانت تتواصل معنا من اليوم الأول

قال أحد المصريين العائدين من السودان، إنه منذ اليوم الأول من بداية الأحداث في السودان وتتواصل القنصلية المصرية مع المتواجدين بالأراضي السودانية.

وأضاف خلال لقاء على شاشة dmc: «كانت الخطة هي الالتزام بالبيوت وعدم النزول للشوارع ومحاولة شراء أكل وشرب على قد ما تقدر، وجات التوجيهات لبدء التحرك لبورتسودان، والمنظمة اللي شغال فيها نقلتنا من الخرطوم لبورتسودان، ووفرت السفارة المصرية إقامة كاملة لينا وتواصلوا معانا حتى الوصول للمطار بسهولة».

كنا ننتظر الوقت المناسب للخروج

وأكد: «من أول يوم السفارة والقنصلية طمنونا وقالولنا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتابع معانا، ومنتظرين الوقت المناسب للخروج، لأنه كان مجرد الخروج من البيت فيه خطر على حياتنا».

السفارة المصرية كانت خلية عمل

وأشار: «نطمئن بالجيش المصري، وعندنا ثقة من اليوم الأول إننا راجعين مصر، وكانت السفارة المصرية خلية عمل وكانوا بيطمنونا باستمرار، واتبعنا تعليماتهم وكان عندنا ثقة في القوات المسلحة والدولة».