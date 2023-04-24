وزير التنمية البريطاني: ندرس كل خطوة ممكنة لإخراج مواطنينا من السودان

أكد وزير التنمية البريطاني، أندرو ميتشل، أن حكومة بلاده تدرس كل خطوة يمكن اتخاذها من أجل إجلاء مواطنيها من السودان، في ظل توتر الأوضاع هناك، وفق ما أوردت تقارير إعلامية مساء اليوم الاثنين.

بحث طرق إخراج الرعايا من السودان

وقال ميتشل، في تصريحات أوردتها صحيفة «بوليتيكو» في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، إن «الحكومة البريطانية تبحث كل طريقة ممكنة لإخراج رعاياها من السودان»، وأضاف أنه «لا يزال التنقل في أنحاء العاصمة الخرطوم في غاية الخطورة، ولا يأتي أي خيار للإجلاء دون وجود مخاطر جسيمة على الحياة».

عمليات استطلاع بريطانية في بورسودان

وتابع وزير التنمية البريطاني أن «إنهاء العنف هو الإجراء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكن اتخاذه لضمان سلامة المواطنين البريطانيين والجميع في السودان».

وذكرت الصحيفة أن القوات البريطانية قد توجهت بالفعل إلى مدينة بورسودان على البحر الأحمر، للقيام بعمليات استطلاعية، لكن ميتشل رفض تأكيد ذلك.