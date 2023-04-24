السفير محمد العرابي: مصر أدارت أزمة المواطنين العالقين في السودان باحترافية

أشاد السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية بإدارة الدولة المصرية، بحنكة واحترافية عملية إجلاء عدد من المصريين العالقين بالسودان، فضلًا عن متابعة القيادة السياسية لإجراءات إعادتهم لأرض الوطن في ظل ظروف معقدة.

تثمين جهود مصر

وثمن العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، التنسيق بين مصر والجهات المعنية في السودان لضمان أمن وسلامة أبنائها، وكذلك بجهود أعضاء السلك الدبلوماسي المتواجد على الأرض، وبقاء البعثة الدبلوماسية للإشراف على أمن وأمان الجالية المصرية.

وأكد أن السودان له أهمية خاصة لدى الدولة المصرية ليس فقط لكونه بوابة مصر الجنوبية وامتدادا لأمنها القومي، بل أيضًا لاعتبارات تاريخية وجغرافية، إلى جانب علاقات النسب بين شعبي نهر النيل.

وشدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، على أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا من أجل دعم وحدة واستقرار السودان وحقن دماء الأشقاء السودانيين.