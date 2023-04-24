طالبة مصرية عائدة من السودان: «الرئيس السيسي مسابناش وشعرنا بفرحة كبيرة»

قالت طالبة مصرية عائدة من السودان، إن وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي والسفارة المصرية في الخرطوم تعاملوا مع عودة المصريين من السودان وكأنه أمر شخصي للغاية.

الطالبة: السفارة كانت متبعانا في كل خطوة

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة dmc: «السفارة كانت متبعانا في كل خطوة، عملنا جروب والوزيرة كانت عليه وعملنا اجتماع على زووم واخدوا أرقام التليفونات والعناوين، وبدأنا نتواصل مع بعض، ولو فيه حاجة كنا بنتواصل مع الوزيرة على الخاص وكتر خيرها جدا».

وتابعت: «كان شعور فرحة كبيرة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مسابناش، رغم إننا وسط الحرب، والبلد كانت واقفه معانا، مصر عملت حاجة معظم الدول معملتهاش ومش عارفه أشكرهم إزاي».