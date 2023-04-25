تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في حي العرب ببورسعيد

نفذت الوحدة المحلية في حي العرب بمحافظة بورسعيد حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع المخالفات، وذلك تحت إشراف المهندس وليد الدعدع رئيس الحي وإدارة الإشغالات بفريق العمل الميداني.

الإشغالات تعيق حركة المرور

وأكد رئيس الحي في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى رفع الإشغالات والتعديات التي خلفتها الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتعيق حركة مرور السيارات والمشاة، مرورا بشارع الثلاثيني ومحمد علي وكسري والسواحل وطرح البحر ونهضة مصر والنصر والصباح وسوق العصر 1و2 ومنطقة الأسواق الجديدة.

إزالة الباعة الجائلين والفروشات

وأضاف أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات بحي العرب، كما جرى التنبيه على المخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخرى.