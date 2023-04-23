إقبال على متحف كفر الشيخ في ثالث أيام عيد الفطر المبارك (صور)

شهد متحف كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالاً كبيراً، من الأطفال والشباب في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، وعرض المتحف على زائريه معلومات عن أهم القطع المعروضة، وتاريخ إنشاء متحف كفر الشيخ، وغيرها من المعلومات.

عرض نماذج لأطباق صغيرة من الخزف

وعرض متحف كفر الشيخ نماذج لأطباق صغيرة من الخزف ذي البريق المعدني الأخضر الزيتوني والمذهب، بالإضافة إلى الرسوم الآدمية والنباتية، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

صناعة الخزف

ووفقاً لأمنية إبراهيم، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، فإن صناعة الخزف تقدمت في العصور الإسلامية ويعتبر أحد أهم الفنون التي عرفها المسلمين، ونظرًا لخضوع الأقطار لحكم واحد أحدث تبادلا في الخبرات وعملوا على تطوير وابتكار أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

ومتحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 80 جنيها، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي.