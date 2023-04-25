تفاصيل هزة أرضية ضربت أصفهان الإيرانية.. قوتها 4.3 درجة

شهدت إيران، ظهر أمس الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة، ضربت مدينة حسن آباد بمحافظة محافظة أصفهان، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وكشفت السلطات الإيرانية، تفاصيل هزة أرضية ضربت مدينة حسن آباد بمحافظة أصفهان.

وكانت المحافظة تعرضت في 7 أبريل 1977، لزلزال، بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر في ذلك الوقت عن مصرع 352 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

هزة أرضية ضربت حسن آباد بأصفهان

وقال المدير العام لشؤون مكافحة الأزمات في أصفهان، منصور شيشة فروش، إن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة حسن آباد بالمحافظة عند الساعة 13 و32 دقیقة ظهر أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تفقد 4 فرق المناطق القروية

وأوضح فروش، أن الهزة الأرضية، ضربت مدينة حسن آباد في أصفهان وايزد خواست في محافظة فارس، مشيرا إلى تفقد 4 فرق تقييم الخسائر والأضرار المناطق القروية في حسن آباد وقرية رامشة.

وفي 18 أبريل الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر هرات بمحافظة يزد وسط إيران، وقال مركز رصد الزلازل، إن الزلزال وقع عند الساعة 23 و20 دقيقة و21 ثانية بالتوقيت المحلي، في هرات على الحدود الإدارية بين 3 محافظات يزد وكرمان وفارس.

وأضاف المدير العام لشؤون مكافحة الأزمات في أصفهان، أن لم يصل أي تقرير عن حجم الخسائر الناجمة عن هزة أرضية ضربت محافظة أصفهان الذي شعر بها بعض السكان.