زلزال يضرب إيران بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر

تعرضت مدينة تخت في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، اليوم السبت، لزلزال بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر، حيث ذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض، عند التقاء خط العرض 27.50 شمالا وخط الطول 56.79 شرقا.

وبحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإيرانية، لم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال.

يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، وكان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوته 7.7 درجة، وأوقع 37 ألف قتيل و100 ألف جريح.