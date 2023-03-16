زلزال عنيف يضرب إيران بقوة 5.1 درجة على مقاس ريختر

أفادت خدمة الإنقاذ بوزارة الداخلية الأرمنية، بأن علماء الزلازل الأرمن سجلوا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، في إيران.

الزلزال على بعد 41 كيلومترًا جنوبي غرب مدينة خوي

وجاء في بيان صدر عن الخدمة: «في الساعة 15:47 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي؛ سجلت شبكة رصد الزلازل للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل في أرمينيا؛ وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة، على بعد 41 كيلومترًا جنوبي غرب مدينة خوي الإيرانية».

قوة الهزّة الأرضية

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرًا إلى أن قوة الهزّة الأرضية بداخله بلغت 7 درجات، متابعا: أن الزلزال شعر به سكان أرمينيا، وخاصة في منطقة سيونيك «بقوة ما بين 3 و4 درجات»، في منطقتَيْ فايوتس دزور وأرارات «3 درجات»، وفي العاصمة يريفان «2-3 درجات».