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السيسي: سيناء الغالية عنوان وتاريخ طويل من كفاح المصريين

كتب:

نرمين عفيفي
10:07 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ اليوم يوافق ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي، الذكرى الـ41 لتحرير سيناء الحبيبة، مهد الرسالات ومسرى الأنبياء، تلك القطعة المقدسة من أرض الوطن، والتي تفيض من بركات الله ورحمته وآشعة النور الإلهي الذي تجلى على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته إلى الشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء، أنّ سيناء الغالية هي عنوان وتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، فهي عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين.

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بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء
بقلم نرمين عفيفي