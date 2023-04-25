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بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب:

نرمين عفيفي
10:02 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

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