بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء كتب: نرمين عفيفي 10:02 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تحرير 78 محضرا في حملات تموينية خلال إجازة عيد الفطر بجنوب سيناء إجازه عيد تحرير سيناء 2023.. موعدها والمقابل المادي لها الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة 10 تصريحات لـ أحمد فهمي مع إيمان الحصري: معجبة تهددني.. وهنا الزاهد لا تجيد الطهي السيسي عيد تحرير سيناء تحرير سيناء بقلم نرمين عفيفي