كاميرا «صباح الخير يا مصر» تجري لقاءات مع العائدين من السودان

أجرت كاميرا برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، لقاءات مع عدد من المصريين العائدين من السودان، حيث وجّهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والجهات المختصة، التي ساعدت على الوصول بهذه السرعة الكبيرة.

وقالت شمس الشرقاوي، مدرس علاج طبيعي، إنّها تواصلت مع المقيمين في السودان عبر جروبات على تطبيق واتساب لتقديم المساعدة لمن يحتاج، متابعة: «الوضع لم يكن سهلا، ولم نلتقِ إلا من خلال واتساب، عندما كنا نتواصل مع أرقام القنصلية والسفارات كان يتم الرد علينا ووزيرة الهجرة كانت ترد علينا وتتواصل معنا باستمرار حتى اللحظة الأخيرة عندما وصلنا للمطار، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الهجرة».

وتابع مواطن آخر: «الوضع هناك كان صعبا للغاية، لم نكن نقول لذوينا حقيقة ما يحدث، كنا نتعرض للضرب وقلنا لهم إنّنا بخير كي لا يقلقوا علينا».

وأضافت مواطنة أخرى: «وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نسقت معنا أولا بأول، وكنا نتحدث إليها بشكل خاص وكانت ترد علينا بسرعة، التعامل معها كان سهلا للغاية، وهو ما سهل علينا الإجراءات، وكانت تتابعنا بالقرارات».

إلى ذلك، أكد مواطن آخر: «واجهنا صعوبات كثيرة حتى نصل إلى المطار، ونحمد الله على نعمة الوصول بسلام لبلدنا مصر».