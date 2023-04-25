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العراق: إجلاء 3 مواطنين من السودان إلى السعودية

كتب:

أ ش أ
10:46 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
السودان

السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، إجلاء 3 مواطنين من السودان إلى السعودية.

وذكرت الوزارة- في بيان - أنّ 3 مواطنين عراقيين جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، بحث أمس، مع نظيره السعودي الأمير يصل بن فرحان آل سعود، الوضع الخطر والمعقد في ‫‫السودان.

وقال حسين- في تغريدة- «بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في السودان».

وقدم الوزير الشكر لحكومة المملكة العربية ‫السعودية على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين من السودان.

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بقلم أ ش أ