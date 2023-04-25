وزير خارجية بريطانيا: ننسق لإجلاء رعايانا من السودان.. والأولوية للعائلات

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة تنسق من أجل إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، نقلا عن شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأضاف عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لقد بدأنا في الاتصال بالرعايا مباشرة وتوفير طرق للخروج من البلاد».

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها، أنه من المقرر أن تغادر الرحلات العسكرية البريطانية من مطار خارج الخرطوم بدعم من دبلوماسيين كبار من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

الأولوية للمجموعات العائلية التي لديها أطفال أو كبار سن

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الرحلات الجوية ستكون مفتوحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية، وستعطي الأولوية للعائلات التي لديها أطفال أو كبار سن أو الأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية.

وأوضحت الوزارة أنه في هذه المرحلة سنتصل بالمستحقين للإجلاء مباشرة ويجب على الرعايا البريطانيين ألا يتوجهوا إلى المطار إلا إذا جرى استدعائهم، مشيرة إلى أن الوضع لايزال متقلبا وقد تتغير القدرات على إجراء عمليات الإجلاء في غضون مهلة قصيرة.

مساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة السودان

وتابعت: «نحن نعمل مع شركاء دوليين لترتيب هذه المغادرة ونشكرهم على تعاونهم .. ونعمل أيضا على خيارات أخرى محتملة لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة السودان، بما في ذلك توفير نقاط خروج أخرى».