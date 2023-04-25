تعرف على موعد الخسوف الكلي للقمر.. يستمر 4 ساعات و17 دقيقة

يترقب العالم موعد الخسوف الكلي للقمر حيث يُظلم وجه القمر المقابل للأرض تماما بسبب اقتران كامل للشمس والأرض والقمر، ليحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر، وهو ما يعرف بالخسوف.

موعد خسوف الكلي للقمر

ووفقا لما أعلنه مركز القبة السماوية الفلكي بـ «موسكو»، فإنَّ موعد الخسوف الكلي للقمر سيقع في الخامس من مايو 2023، ويوافق يوم جمعة.

توقيت الخسوف الكلي للقمر.. كم سيستمر؟

وأضاف بيان صادر عن المركز الفلكي، أنَّه مع تحديد موعد الخسوف الكلي لـ القمر بدقة، من المتوقع أيضا استمراره 4 ساعات و17 دقيقة.

أماكن ستشهد خسوف كلي للقمر

كما تم تحديد عدة مناطق بمختلف أنحاء العالم ستشهد موعد الخسوف الكلي للقمر، في الأسبوع الأول من مايو 2023، منهم سكان القارة القطبية الجنوبية وسكان روسيا، وغالبية سكان القارة الآسيوية، كما سيتمكن شعوب جنوب شرق أوروبا وأستراليا وأفريقيا وبعض المناطق بالمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، من رؤيته ومتابعته.

الخسوف الكلي للقمر.. ماذا سيحدث؟

وأوضح «القبة السماوية»، أنَّه عند وقوع الخسوف الكلي للقمر، سيختفي الأخير - غالبيته تقريباً - في ظل الأرض، فيما يمكن رؤية حافة قرص القمر الشمالية بالعين المجردة، وذلك في حالة كانت السماء صافية وبلا غيوم.

فترة خسوف القمر الكلي

وتتفاوت المدة التي يُرى فيا الخسوف الكلي للقمر من بلد إلى أخرى، وأقصى توقيت لحدوثه سيتجاوز الأربع ساعات بنحو 17 دقيقة.