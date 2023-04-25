آخر موعد للتقديم في مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023.. تعرف على التفاصيل

ما هو آخر موعد للتقديم في مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023؟، سؤال أجابت عنه وزارة الأوقاف، حيث أعلنت آخر موعد للتقديم في مسابقة مقيم الشعائر بالأوقاف 2023، مؤكدة أن آخر موعد سيكون بعد غد الخميس الموافق 27 أبريل، لافتة إلى أن التقديم في مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023، لخريجي الكليات الأزهرية على أن يكون بأجر مقابل عمل بقيمة 2400 جنيه شهريا وفق للضوابط والمناطق التي تحددها الوزارة.

مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023

وحول آخر موعد للتقديم في مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023، أكدت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين، على ألا يكون قد تقدم في إعلان (أجر مقابل عمل) السابق المنشور بتاريخ 28 يونيو 2021 م ورسب فيه.

شروط مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023

وأوضحت أن التقديم في مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023 لابد أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية: «أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية جامعة الأزهر شعب الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية».

كما تضمنت الشروط أن يقبل المتقدم العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب حاجة العمل، وسيُكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعية أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها.

ومن بين الشروط وفقا لـ آخر موعد للتقديم في مسابقة مقيم شعائر بالأوقاف 2023، يتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ 2400 جنيه شهريًّا.