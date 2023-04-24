«الأوقاف» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الروضة النبوية داخل مصر وخارجها

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء الفائزين في السؤال الأول بمسابقة الروضة النبوية، من داخل مصر وخارجها، وكذلك طرح السؤال الثاني من المسابقة التي انطلقت منذ أمس الأحد عبر إذاعة القرآن الكريم، وتستمر لمدة 38 يومًا من الفترة 23 أبريل الجاري وحتى نهاية شهر يوليو المُقبل.

الفائز في السؤال الأول من مسابقة الروضة النبوية

وشارك في الإجابة على السؤال الأول 3000 متسابق، وفاز منهم بجائزة الـ1000 جنيه، من داخل مصر لطفي عبد الحليم لطفي.

بينما فاز بالجائزة الشرفية من داخل مصر كل من:

- مصطفى محمد رمزي

- رحاب خالد عبد الحافظ

- أسعد حسين حسين حسنين

والجائزة الشرفية عبارة عن نسخة من كتاب الله وكتاب للدراسات في علوم القرآن.

الفائزين من خارج مصر

أما الفائزين بالجائزة الشرفية من خارج مصر:

- رحاب عبد الغفار عبد الخبير مقيمة بالسودان

- إيفا عبود طالبة مقيمة في سوريا

وعن السؤال الثاني من مسابقة الروضة النبوية، جاء كالتالي: «هذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الشريعة، حتى قيل فيه إنه ثلث العلم، وقال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، فلا تصح جميع العبادات الشرعية إلا بوجود النية فيها، ولكل امرأ ما نوى، فإنما يعود على المسلم من عمله ما قصده منه، وهذا الحكم عام في جميع الأعمال والمعاملات والأعمال العادية، فمن قصد بعمله منفعة دنوية لم ينل إلا تلك المنفعة، وإن كان ذلك عبادة لله عز وجل فلا ثواب له عليها».

«ومن قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته، نال من عمله المثوبة والأجر وإن كان عملا عادية كالأكل والشرب، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم الأمثلة العملية لبيان تمثيل النيات في الأعمال، فالنية مناط الإخلاص، حيث قول الحق سبحانه وتعالي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا».

«وبالنية يتميز القصد والعادة من العبادة، وكل ونيته، إن كانت لله عز وجل أو لدنيا يصيبها.. أكتب نص الحديث».