وزير الأوقاف لأئمة بني سويف: الكفاءة العلمية معيار الترقي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الكفاءة العلمية هي السبيل والمعيار الوحيد للترقي والفوز في مسابقات الوزارة، ضارباً المثل بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز في بني سويف .

وزير الأوقاف: تطبيق القانون حيال أي تراخ أو قصور

وشدد وزير الأوقاف على أهمية وضرورة الانضباط والالتزام بالجداول والبرامج الدعوية والحضور والزي الأزهري المميز للأئمة والدعاة، مؤكدًا تطبيق القانون حيال أي تراخ أو قصور في تلك الجوانب.

وأضاف أن أهم ما يميز رجل الدين هو الخلق والضمير ومراعاة رب العباد في عمله، وأن ذلك هو السبيل الأهم للتأثير الإيجابي لعلمه ودعوته على الناس.

وأشار إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري عامة، وعلماء وأئمة الأوقاف بشكل خاص لعظم رسالتهم ودورهم في المجتمع.

وزير الأوقاف: نهتم بالجانب العلمي والمعرفي والمادي للأئمة

وطالب وزير الأوقاف الأئمة والدعاة ببذل مزيد من الجهد في طلب العلم والمعرفة والثقافة العامة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة ليكون الإمام قدوة للمسلمين، وبخاصة مع اهتمام الوزارة بالجانب العلمي والمعرفي والمادي لديهم من خلال عقد دورات تدريبية في شتى المجالات العلمية وتحسين أوضاعهم المالية، بما يليق بقيمة ومكانة الدعوة، الأمر الذي ينعكس على وضعهم المادي والمعنوي.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمحافظة بني سويف، اليوم، وعقده لقاءً مع الأئمة والدعاة، في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وذلك بقاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.