مؤتمر عن صناعة المحتوى الرقمي في «إعلام القاهرة» الشهر المقبل

تطلق كلية الإعلام جامعة القاهرة، مؤتمرها العلمي الدولي الثامن والعشرين تحت عنوان «صناعة المحتوي الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات»، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، وأمين عام المؤتمر الدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر الذي يقام يومي 7و8 مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية 58 بحثا ودراسة، تقدم بها عدد من الباحثين بالكلية ومن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

11 جلسة و5 حلقات نقاشية بالمؤتمر

كما تتناول مختلف محاور المؤتمر من خلال 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية، ثلاث منها باللغة العربية تحمل العناوين التالية:

1- الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس: تجارب عالمية ومحلية.

2- المؤثرون بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسئولية الاجتماعية.

3- واقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية: رؤية نقدية واستشرافية.

وصرحت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، بأنه إضافة لذلك ستعقد حلقتين نقاشيتين باللغة الإنجليزية وهما:

1- Creating Content in The Digital Age :Seeking Value Adding and Trust Building With Public

2 .The Impact Algorithms and Fliter Bubble on Polarization .of Social Media Use

كما أضافت الدكتورة وسام نصر أمينة عام المؤتمر، أن الموضوعات التي تتناولها بحوث المؤتمر تدور حول عدة محاور هي:

- استراتيجيات تسويق المحتوي الإعلامي الرقمي.

- صناع المحتوي الرقمي وأساليب ذلك.

-تجارب عربية ودولية في صناعة المحتوي.

- تكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوي.

-الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوي الإعلام ي.

-المنصات الرقمية وتأثيراتها.

-الاتجاهات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.

-الإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية.

الدكتور محمود مسلم أبرز المشاركين بالمؤتمر

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إضافة لكل من المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس شبكة DMC، إلى جانب السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الدكتورة محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ود درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزيرة الإعلام سابقا.

كما يلقي الدكتور جاي بيرجير مدير قسم حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام باليونسكو، الكلمة الرئيسية للمؤتمر حول الضوابط الأخلاقية والقانونية المنظمة لوسائل الإعلام الرقمية.

تشكيل عدد من اللجان للإعداد للمؤتمر

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، إنه تم تشكيل عدد من اللجان لتنظيم المؤتمر تعمل منذ شهور للإعداد له، وهي اللجنة التنظيمية برئاسة الدكتورة داليا عبد الله ولجنة التوصيات برئاسة الدكتور وليد فتح الله ولجنة التواصل الخارجي برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء السيد ولجنة الضيافة برئاسة الدكتورة سحر مصطفى ولجنة الاستقبال برئاسة الدكتورة بسنت مراد ولجنة النشر الإلكتروني برئاسة الدكتور محمد منصور هيبة ولجنة الشهادات والدروع برئاسة الدكتورة حياة بدر، فضلا عن اللجنة الإعلامية التي تضم الدكتورة سارة فوزي والدكتور عثمان فكري وعدد من المعيدين والطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضا تنظيم ورشتي عمل على هامش المؤتمر الأولى بعنوان «إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار» يقدمها محمد الهواري رئيس تحرير موقع الفنار بالمملكة المتحدة، وخبير المحتوي الرقمي، والثانية بعنوان «الإعلام الجديد: كيف يستخدم الصحفيون والإعلاميون الميتافيرس، في الإعلام؟» يقدمها خالد عمار مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي.