الرئيس الأمريكي يعلن سبب ترشحه لولاية ثانية في تغريدة على «تويتر»

أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وكتب بايدن: «كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية، للدفاع عن حرياتهم الأساسية، أعتقد أن هذا ملكنا، هذا هو سبب ترشحي لإعادة انتخابي كرئيس للولايات المتحدة، انضم إلينا، دعونا ننهي العمل».

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الأمريكية في نبأ عاجل قبل قليل.