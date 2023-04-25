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الرئيس الأمريكي يعلن سبب ترشحه لولاية ثانية في تغريدة على «تويتر»

كتب:

سحر المكاوى
12:46 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
بايدن

بايدن

أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وكتب بايدن: «كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية، للدفاع عن حرياتهم الأساسية، أعتقد أن هذا ملكنا، هذا هو سبب ترشحي لإعادة انتخابي كرئيس للولايات المتحدة، انضم إلينا، دعونا ننهي العمل».

 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن»، الأمريكية في نبأ عاجل قبل قليل.

 

 

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بقلم سحر المكاوى