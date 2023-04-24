بايدن يعلن استقالة مستشارته لشؤون السياسة الداخلية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، أن مستشارته لشؤون السياسة الداخلية، سوزان رايس، ستتقدم باستقالتها من إدارته، دون أن يفصح عن أسباب القرار.

بايدن يثني على رايس

وأشاد بايدن، في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، بجهود رايس أثناء توليها مهام منصبها، قائلاً: «ليس هناك من هو أكثر قدرة وأكثر إصراراً على إنجاز أشياء مهمة للشعب الأمريكي من سوزان رايس».

وأضاف أن «ما يميزها كقائدة وزميلة، هي الجدية التي تأخذ بها دورها، والإلحاح والمثابرة التي تجلبها، وتحيزها تجاه العمل والنتائج، والنزاهة والتواضع والفكاهة التي تؤدي بها هذا العمل»، وتابع بقوله: «سأفتقدها».

مناصب مهمة شغلتها رايس

وأشار بايدن إلى أن رايس هي الشخصية الوحيدة التي شغلت منصبي مستشار الأمن القومي ومستشار السياسة الداخلية في إدارته.

وعالجت رايس، التي شغلت منصب مستشار السياسة الداخلية منذ بداية إدارة بايدن، قضايا مشحونة سياسيا من العنف المسلح إلى قروض الطلاب.

ولم يفصح الرئيس الأمريكي عن موعد استقالة رايس، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنها تخطط لمغادرة البيت الأبيض في 26 مايو المقبل.