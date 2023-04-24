لماذا يرفض 53% من الديمقراطيين ترشح بايدن لرئاسة أمريكا؟

فتح باب ترشح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024 الباب أمام نسبة دعم الديمقراطيين لبايدن في ظل سنه الكبير.

نسبة كبيرة لا تؤيد ترشح بايدن

وأوضحت صحيفة «نيوريوك تايمز» أن 47% من الديمقراطيين يؤيدون ترشيح بايدن لانتخابات الرئاسة المقبلة، وسط رفض 53% لإمكانيه ترشحه بسبب كبر سنه بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة «الأسوشيتدبرس» الأمريكية

تصريحات بايدن عن صحته

ويبلغ بايدن من العمر 80 سنة، وظهر عدة مرات ليوضح أن صحته في أفضل حال رغم تقدمه في السن حيث قال تصريح صحفي سابقا: «راقبوني واحكموا»، ولم يعبر أي من الديمقراطيين على الإنزعاج من قدرة بايدن على إدارة الملف الاقتصادي أو إدارة الملفات السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

عمره إذا فاز بالمنصب

وإذا فاز الرئيس الأمريكي الحالي بمنصب الرئيس مجددا سيخرج حينها من البيت الأبيض وعمره 86 سنة وهو رقم كبير للغاية ولن يكون هذا مناسبا لتحركاته باستمرار وعمله الذي يتطلب الحركة والسفر باستمرار

أكبر رئيس أمريكي سنا في المنصب

ويشار إلى أن بايدن هو أكبر رئيس في التاريخ الأمريكي يشغل المنصب وسط تحذيرات مستمرة من الديمقراطيين له فيما حذر دافيد أكسيلرود، الباحث وواضع الاستراتيجيات المعروف في الحزب الديمقراطي بشأن عمر بايدن وقدرته على الاستمرار في الحكم بأداء جيد في ظل تقدمه في العمر.

ترامب يعلق على عمر بايدن

في نفس السياق يهاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بايدن ويشير إلى أن عمره غير مناسب للترشيح وكذلك حالته الصحية، لافتا إلى أن كثير من الأشخاص يؤدون عملهم رغم تقدمهم في السن ولكن بايدن ليس منهم.