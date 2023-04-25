«إيطاليا» تنقذ 1600 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط

استطاع خفر السواحل الإيطالية، أن ينقذوا 47 قاربًا ينقل نحو 1600 مهاجر في وسط البحر الأبيض المتوسط خلال اليومين الماضيين، ونقلتهم إلى الشاطئ في جزيرة لامبيدوزا، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تحطم 3 سفن

وقال خفر السواحل الإيطالي، إنه نقل نحو 1200 مهاجر إلى بر الأمان لكن 23 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين وتم انتشال جثة واحدة في البحر بعد حطام ثلاث سفن، وعلي جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الروسية (أنسا) أنه تم إنقاذ 12 قاربًا آخر بها نحو 400 مهاجر اليوم.

زيادة حادة في قوارب المهاجرين

شهدت الأشهر الماضية زيادة حادة في قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى الساحل الإيطالي، ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في قوارب المهربين، حثت حكومة روما المحافظة بروكسل على بذل المزيد من الجهد لتقليل عدد الوافدين غير النظاميين.