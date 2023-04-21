البابا تواضروس يزور روما ويرأس قداسا بكاتدرائية القديس يوحنا لأول مرة

يقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة روما في الفترة من 9 حتى 14 مايو المقبل، بحسب الموقع الرسمي للفاتيكان.

زيارة البابا تواضروس لروما

وتعد تلك الزيارة تاريخية، حيث يلتقي خلالها البابا تواضروس مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بعد عشر سنوات من لقائهما الأول عند تجليس البابا فرنسيس.

كما يلتقي البابا تواضروس البابا فرنسيس، يوم 10 مايو، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال المقابلة العامة للبابا فرنسيس.

وفي اليوم التالي للزيارة، يستقبل البابا فرنسيس البابا تواضروس والوفد المرافق له، وسيتم تبادل الموضوعات الخاصة بالعلاقات بين الكنيستين.

ومن المقرر أن يصلي البابا تواضروس، يوم الأحد الموافق 14 مايو، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس يوحنا لاتران روما، حيث تعد تلك المرة الأولى التى يصلي فيها بطريرك الأقباط الأرثوذكس.

زيارة بطريرك الأقباط الأرثوذكس الأولى للفاتيكان

كما يحتفل البابا تواضروس والبابا فرنسيس خلال تلك الزيارة بالذكرى الخمسين للاجتماع الأول بين بابا وبطريرك قبطي أرثوذكسي، بعد 15 قرنًا من انفصال خلقيدونية.

وزار البابا تواضروس روما في الرحلة الأولى له خارج مصر عقب جلوسه على الكرسي المرقسي في عام 2012 لتهنئة البابا فرنسيس بانتخابه، كما احتفلوا بالذكرى الأربعين للقاء الشهير بين بولس السادس وشنودة الثالث وأعلنوا أن العاشر من مايو سيكون يوم الصداقة القبطية الكاثوليكية، والذي يتم الاحتفال به منذ ذلك الحين كل عام من خلال تبادل الرسائل.