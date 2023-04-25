«التعاون الإسلامي» وموريتانيا تبحثان تطورات الأوضاع في السودان

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزو، آخر التطورات والمستجدات للأوضاع في السودان.

«التعاون الإسلامي»: أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار

وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض بـ السودان، في ظل الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها البلاد.