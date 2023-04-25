عضو بالنواب: عودة المصريين من السودان يؤكد قوة الدولة وحرصها على حماية أبنائها

أشاد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية وكافة أجهزتها لإجلاء المصريين من السودان، قائلا: «منذ اليوم الأول للأحداث في السودان والدولة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بملف عودة المصريين المتواجدين في السودان».

هندي: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لحماية أبنائها

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لحماية أبنائها، مؤكدا أن الدولة تضع مواطنيها دائما على رأس أولوياتها، وتسعى دائما للحفاظ على أبنائها سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحرك السريع من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة للحفاظ على المصريين في السودان وعودتهم إلى وطنهم، يؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أبنائها.

عمرو هندي: الدولة تعاملت مع الأزمة السودانية بتعقل

وتابع «هندي»: «الدولة تعاملت مع الأزمة السودانية بتعقل في ظل سعيها لوقف التصعيد، وذلك من منطلق الثوابت السياسية الخارجية التي تنتهجها الدولة المصرية والتي تتمثل في عدم التدخل في شئون الدول الأخرى».