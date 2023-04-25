«الصحة السودانية»: 151 حالة وفاة موثقة جراء الاشتباكات

قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إنّ الاشتباكات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن 151 حالة وفاة موثقة، وإصابة 2112 شخصًا، جراء المواجهات المستمرة بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع، موضحًا أنّ وسط الخرطوم شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، أنّ الوزارة تمكنت من إيصال مستلزمات وخدمات طبية إلى العديد من المناطق البعيدة، مؤكدًا أنّ الهدنة أسهمت في إرجاع الإمدادات المائية والكهربائية بعدد من المستشفيات التي توقفت عن تقديم الخدمات خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنّ الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توفير المزيد من الأكسجين للمستشفيات بمختلف المناطق، مشيرًا إلى أنّ 51 مركزًا صحيًا لا تزال تقدم الخدمة في العاصمة الخرطوم.

وأكد أنّ المستشفيات بحاجة إلى مزيد من المستلزمات الطبية، كما أنّها تواجه العديد من التحديات، أبرزها نقص الكوادر، مشيرًا إلى مدى التعاون بين الوزارة والمنظمات الإغاثية على المستوى اللوجيستي.