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الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع أعداد النازحين من السودان إلى 100 ألف شخص

كتب:

هانى حسن
12:17 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
جانب من أحداث السودان

جانب من أحداث السودان

أكدت الأمم المتحدة، رصد 12 ألف لاجئ من السودان عبر الحدود، مشيرة إلى أن عمليات النزوح من مدن السودان إلى الحدود لا تزال مستمرة.

وأوضحت المنظمة الأممية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجري في الوقت الحالي حشد المواد الغذائية لإغاثة اللاجئين في السودان، مؤكدة جاهزية خطط الاستجابة الإنسانية للاجئين السودانيين.

وأضافت أنه من المتوقع وصول عدد اللاجئين من السودان إلى 100 ألف لاجئ، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية الحالية دفعت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتقليص عملياته بالسودان.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة في السودان، موضحة أن 14 مرفقًا صحيًا تعرضت للاستهداف المباشر.

وذكرت أن أعداد ضحايا الاشتباكات التي يشهدها السودان منذ 15 أبريل الجاري ارتفعت إلى 459 وفاة، مشيرة إلى صعوبة وصول الخدمات الطبية إلى المواقع التي تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع، سواء في العاصمة الخرطوم أو المدن الأخرى. 

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بقلم هانى حسن