الجيش السوداني: رصدنا خروقات للهدنة.. وتلقينا بلاغات بأنشطة عسكرية للميليشيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن القيادة العامة للجيش السوداني، رصد الكثير من الخروقات قامت بها ميليشيا الدعم السريع، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، للهدنة التي تم الاتفاق على سريانها لمدة 72 ساعة.

وأشار الجيش السوداني، في بيانٍ له، إلى استمرار التحركات العسكرية للميليشيا داخل العاصمة الخرطوم وخارجها، فضلًا عن محاولتها احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين.

استغلال الهدنة في السيطرة عليها

وأوضح بيان الجيش السوداني أنه تم رصد حركة كثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفاة «الجيلي»، بغرض استغلال الهدنة في السيطرة عليها لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد، بالإضافة إلى تحركات لأرتال عسكرية نحو العاصمة، وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق بالخرطوم.

وأوضح البيان أن نشاط مجموعات القناصة التي نشرتها الميليشيا على أسطح البنايات بمناطق متفرقة من العاصمة والولايات لم تتوقف حتى الآن، كما استمرت عمليات سلب ونهب ممتلكات المواطنين والتعرض للمارة أثناء تحركاتهم.

سرقة عربة تتبع البعثة الدبلوماسية العُمانية

ولفت إلى أن القيادة تلقت بلاغًا من سفارة سلطنة عمان باحتلال الميليشيات لمقرها بالكامل، وسرقة عربة تتبع البعثة الدبلوماسية العُمانية، فضلًا عن رصد تعديات كثيرة على مقرات البعثات الدبلوماسية وإطلاق أعيرة نارية بمحيط السفارة الهندية، بجانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا الجنوبية، وسويسرا، وروسيا، وإثيوبيا، واليمن، وسوريا، والمغرب، وإسبانيا، بوجود تمركزات للميليشيا بالقرب من مقرات هذه البعثات.