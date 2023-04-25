السيدة انتصار السيسي: تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، وذلك عبر منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت السيدة انتصار السيسي: «نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، الذي يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل في تحرير سيناء المقدسة، وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها.. تحية فخر وإجلال لشعب عظيم، قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها .. كل عام وأنتم بخير».