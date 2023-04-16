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انتصار السيسي تهنئ الأقباط بعيد القيامة: أدعو الله أن يديم الأمن على بلدنا

كتب:

نرمين عفيفي
12:13 م | الأحد 16 أبريل 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وقالت قرينة الرئيس: «كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله في هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير».

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