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انتصار السيسي: خير الناس من يصون اليتامى ويقدم لهم جناح الحب والرحمة

كتب:

شريف سليمان
03:04 م | الجمعة 07 أبريل 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيوم اليتيم، الذي يوافق أول جمعة من كل شهر إبريل. 

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «خير الناس هم هؤلاء الذين يصونون اليتامى، ويقدمون لهم جناح الحب والرحمة والعطف، وفي يوم اليتيم أود أنّ أؤكد واجبنا جميعًا تجاه أبنائنا وبناتنا من الأيتام، وحقهم في الرعاية والحماية الاجتماعية».

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