بريطانيا: أول رحلة تقل مواطنينا تغادر السودان

قال بيان صادر عن مقر رئاسة الوزراء البريطانية في «داونينج ستريت»، اليوم الثلاثاء، إن أول رحلة تقل مواطنين بريطانيين غادرت السودان، ومن المقرر مغادرة طائرتين أخريين خلال ساعات الليل.

وأضاف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن نحو 120 جنديًا بريطانيًا كانوا في مطار بالسودان لتوفير الحماية، ولكن سيجري إخلاؤهم لتجنب الاشتباك مع القوات الأخرى.

توقيت بداية عمليات الإجلاء

وتابع البيان: «يجدر التأكيد على أن عمليات الإجلاء تجرى منذ يوم الأحد».

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن موظفي وزارة الخارجية كانوا في الموقع شمال الخرطوم، وإن العسكريين البريطانيين مستعدون لتولي مسؤولية الحفاظ على أمن المطار إذا انسحبت القوات الألمانية في الوقت الحالي عندما تم نقل مواطنيها إلى بر الأمان.